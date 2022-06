Sean Penn torna a Kiev e incontra Zelensky | «Presto il mondo saprà la verità»

Pubblicità

Kiev, 28 giugno 2022 Le immagini dell'incontro a Kiev tra Zelensky e l'attore e regista. "Grazie per il sostegno" ha detto il Presidente dell'Ucraina. / Instagram ZelenskyCon queste parole il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha commentato su Instagram l'incontro avvenuto martedì 28 giugno con il regista e attore americano. Il premio Oscar è tornato per ...L'attore e regista sta girando un documentario sull'invasione russa. E' la seconda volta che visita l'Ucraina dall'inizio della guerra ...(Agenzia Vista) Kiev, 28 giugno 2022Le immagini dell'incontro a Kiev tra Zelensky e l'attore e regista Sean Penn. "Grazie per il sostegno" ha ...