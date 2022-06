Scuole aperte d’estate | il piano di Bianchi snobbato dai docenti di ruolo e con fondi insufficienti | tutti i problemi

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 28 giugno 2022) Idisnobbano il “estate” così a farlo sono solo giovani precari spesso non qualificati; le segreterie vanno in affanno per produrre la rendicontazione; i soldi non sono sufficienti per; la progettualità è solo sulla carta e alla fine è il privato a mettere le mani sulla scuola. Le organizzazioni sindacali non hannoa parlare del business del “estate”. Se il ministro dell’Istruzione Patrizioannuncia in pompa magna che la scuola resterà aperta anche nei prossimi mesi c’è anche chi (sindacati e presidi) raccontano un’altra storia. Secondo i numeri del ministero saranno realizzati 57 mila progetti in 3.119 istituti scolastici, ma 1.881che hanno lavorato per presentare il progetto non riceveranno ...