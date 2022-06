Previsioni meteo, Caronte dà tregua: temporali e violente grandinate al Nord. Ancora caldo asfissiante al Centro-Sud (Di martedì 28 giugno 2022) I fenomeni più intensi colpiranno Piemonte, Lombardia e Liguria ma attenzione anche ad Emilia, Nord Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli Leggi su repubblica (Di martedì 28 giugno 2022) I fenomeni più intensi colpiranno Piemonte, Lombardia e Liguria ma attenzione anche ad Emilia,Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Buongiorno da #ANSA | Le previsioni del tempo per oggi - ProtCivComuneFi : Previsioni domani #meteo #Lamma #firenze: nuvoloso min 34 max 33 - LuigiF97101292 : RT @meteoredit: #28giugno Oltre al #caldo ??? oggi è allerta #temporali in diverse regioni del Nord ????? ??? Le ultime previsioni: https://t… - ilpost : Le previsioni meteo per mercoledì 29 giugno - sulsitodisimone : RT @meteoredit: #28giugno Oltre al #caldo ??? oggi è allerta #temporali in diverse regioni del Nord ????? ??? Le ultime previsioni: https://t… -