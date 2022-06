Miretti | 'De Bruyne e Pogba i miei idoli | ma Nedved Ho un sogno con la Juve'

Pubblicità

Er_Libanese7 : @ryantiamoo Abbiamo Miretti, a che cazzo serve De Bruyne - gsatta04 : Miretti, nelle mani di un allenatore VERO, potrebbe diventare molto similie al suo idolo De Bruyne. Casadei super c… -

la Repubblica

...- ha svelatorecentemente - è sempre stato Nedved. Avevo 4 anni e lui mi piaceva tantissimo. Adesso il giocatore che mi affascina di più, e a cui mi ispiro maggiormente, è Kevin Dedel ...... fatto di colpi sensazionali, alla Deper intenderci. Altrimenti, sul piano tecnico, è un ... In mezzo al campo ha iniziato bene il giovane, giocatore da un tocco e via, al massimo due, ... Chi è Fabio Miretti, il giovane centrocampista della Juventus protagonista con la Nazionale Fabio Miretti è intervenuto ai microfoni de La Repubblica ... Mi motiva riguardarla» IDOLI – «De Bruyne. Vorrei interpretare il mio ruolo come fa lui. Anche se da piccolo ammiravo Nedved. Lui non lo ...Fabio Miretti si racconta. Tuttocampista, 18 anni, ha impressionato nella fase finale della stagione, lanciato da Allegri tra i grandi. Ora guida la Nazionale U ...