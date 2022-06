Milan, rinnovi Maldini e Massara: la firma in 48 ore. E c’è stata un promessa… (Di martedì 28 giugno 2022) Il Milan è pronto a mettere nero su bianco i rinnovo di Maldini e Massara. E a due dirigenti sarebbe stata fatta una importante promessa Nelle prossime 48 ore, e non potrebbe essere altrimenti vista la scadenza del contratto, Paolo Maldini e il Milan rinnoveranno le promesse. L’unione proseguirà almeno per altri due anni, anche se nel frattempo è stato necessario un fitto dialogo per arrivare a un contratto matrimoniale che mettesse d’accordo le parti. Come in tutti i contratti si è parlato di soldi e di progettualità. Per poi giungere al sì: se la proprietà ha soddisfatto le esigenze della sua bandiera significa che ha garantito l’impegno a portare avanti un progetto ambizioso anche in Europa. Il lavoro quotidiano ha permesso di passare dalla teoria alla pratica, impegno nel ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 28 giugno 2022) Ilè pronto a mettere nero su bianco i rinnovo di. E a due dirigenti sarebbefatta una importante promessa Nelle prossime 48 ore, e non potrebbe essere altrimenti vista la scadenza del contratto, Paoloe ilrinnoveranno le promesse. L’unione proseguirà almeno per altri due anni, anche se nel frattempo è stato necessario un fitto dialogo per arrivare a un contratto matrimoniale che mettesse d’accordo le parti. Come in tutti i contratti si è parlato di soldi e di progettualità. Per poi giungere al sì: se la proprietà ha soddisfatto le esigenze della sua bandiera significa che ha garantito l’impegno a portare avanti un progetto ambizioso anche in Europa. Il lavoro quotidiano ha permesso di passare dalla teoria alla pratica, impegno nel ...

Pubblicità

Gazzetta_it : Maldini, oggi il giorno della firma? Con lui anche il d.s. Massara #Milan - DiMarzio : .@acmilan: contatti in corso per i rinnovi di #Maldini e #Massara - columbio94 : RT @LucaManinetti: Il primo colpo estivo del #Milan. Ora i rinnovi di #Maldini e Massara, poi #Ziyech...????? - EPanesi : RT @LucaManinetti: ?? I rinnovi di #Maldini e Massara entro 48 ore (biennale con opzione per il terzo anno). #Gazidis lascerà a novembre con… - EPanesi : RT @LucaManinetti: Il primo colpo estivo del #Milan. Ora i rinnovi di #Maldini e Massara, poi #Ziyech...????? -