Mary Mara, attrice di E.R. e Law & Order, annegata in un fiume a New York, mistero sulla morte (Di martedì 28 giugno 2022) Mary Mara, nota interprete apparsa in serie come Dexter, E.R. e Law & Order, è stata trovata morta sulle rive del t. Lawrence River, a New York, la mattina del 26 giugno 2022. Mary Mara, attrice di E.R. e Law & Order, è morta il 26 giugno 2022 a 61 anni dopo essere annegata mentre stava nuotando nel St. Lawrence River a New York. La morte sarebbe avvenuta in circostanze misteriose. Il portavoce dell'attrice ha confermato la sua morte a Fox News Digital dichiarando: "Il corpo di Mary è stato trovato questa mattina nel suo amato fiume St. Lawrence. È annegata mentre nuotava". Il ... Leggi su movieplayer (Di martedì 28 giugno 2022), nota interprete apparsa in serie come Dexter, E.R. e Law, è stata trovata morta sulle rive del t. Lawrence River, a New, la mattina del 26 giugno 2022.di E.R. e Law, è morta il 26 giugno 2022 a 61 anni dopo esserementre stava nuotando nel St. Lawrence River a New. Lasarebbe avvenuta in circostanze misteriose. Il portavoce dell'ha confermato la suaa Fox News Digital dichiarando: "Il corpo diè stato trovato questa mattina nel suo amatoSt. Lawrence. Èmentre nuotava". Il ...

