Pubblicità

Tecnetio : @SkyTG24 “Mancano i vigili” cosa significa? Che c’è carenza di personale o che i vigili sono tutti a spaccare le sedie degli uffici? - SkyTG24 : Mancano i vigili, nel Cremonese vietati cortei funebri 'per sicurezza' - fedvvfvoltn : Mancano poche ore all’inizio del campeggio provinciale, che da oggi a domenica vedrà incontrarsi al centro sportivo… - cassinonotizie : Dopo l’allarme lanciato dalla Cisl un nuovo intervento sulla tematica. - giannigosta : Tornano gli eventi serali in città. Ma mancano i vigili urbani a garantire il servizio -

Agenzia ANSA

A Castelverde, 6mila abitanti circa in provincia di Cremona,urbani (ce ne sono solo due) e la sindaca al secondo mandato, Graziella Locci, ha vietato i cortei funebri a piedi "per motivi di sicurezza". Per raggiungere i cimiteri del paese, ..."Le amministrative sono molto vicine al cittadino che spesso lamenta cose che, poi quando ... raggiunta con l'autoscala e salvata daidel fuoco - VIDEO e FOTO Katia Tarasconi è il nuovo ... Mancano i vigili e la sindaca vieta i cortei funebri - Cronaca A Castelverde, 6mila abitanti circa in provincia di Cremona, mancano i vigili urbani (ce ne sono solo due) e la sindaca al secondo mandato, Graziella Locci, ha vietato i cortei funebri a piedi "per mo ...A Castelverde, 6mila abitanti circa in provincia di Cremona, mancano i vigili urbani (ce ne sono solo due) e la sindaca al secondo mandato, Graziella Locci, ha vietato i cortei funebri a piedi "per mo ...