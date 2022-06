Lodi, trovato morto l'ex sindaco di Corte Palasio Pierangelo Repanati (Di martedì 28 giugno 2022) È stato trovato morto ieri sera nel giardino di casa sua a Corte Palasio Pierangelo Repanati, 57enne giornalista ed ex sindaco del comune del Lodigiano. Tra le prime ipotesi degli inquirenti circolate quella che l'uomo fosse stato sgozzato da ladri che aveva sorpreso nella sua abitazione ma secondo le ultime riscotruzioni si sarebbe trattato invece di un incidente. I vicini di casa hanno sentito diverse urla e grida di aiuto, provenire dal giardino della casa. Qualcuno è accorso per vedere cosa stesse accadendo, ha visto il corpo riverso a terra e ha chiamato i soccorsi. Leggi su tg24.sky (Di martedì 28 giugno 2022) È statoieri sera nel giardino di casa sua a, 57enne giornalista ed exdel comune delgiano. Tra le prime ipotesi degli inquirenti circolate quella che l'uomo fosse stato sgozzato da ladri che aveva sorpreso nella sua abitazione ma secondo le ultime riscotruzioni si sarebbe trattato invece di un incidente. I vicini di casa hanno sentito diverse urla e grida di aiuto, provenire dal giardino della casa. Qualcuno è accorso per vedere cosa stesse accadendo, ha visto il corpo riverso a terra e ha chiamato i soccorsi.

