"L'Isola dei Famosi", Lory Del Santo si scaglia contro Luca Daffrè: caos in studio (Di martedì 28 giugno 2022) Durante la finale de "L'Isola dei Famosi", andata in onda ieri sera su Canale 5, Lory Del Santo si è scagliata contro Luca Daffrè. L'attrice ha sbottato nello studio, suscitando la reazione dei presenti. Anche la conduttrice del reality show, Ilary Blasi, ha ripreso l'ex naufraga: "Stai esagerando". Le parole usate dalla Del Santo, infatti, sono molto pesanti. In quel momento, Daffrè non ha potuto replicare. In questo articolo vi spieghiamo nei dettagli tutto quello che è successo. (Continua dopo la foto…) "Isola", Edoardo Tavassi entra in studio: tutti notano lo strano particolare Nicolas Vaporidis vince "L'Isola dei Famosi" Ieri sera è andata in

trash_italiano : ?? Nicolas Vaporidis vince l'#Isola dei Famosi 2022 ?? - trash_italiano : Previsto il ritorno de La Talpa in primavera, subito dopo la fine del Grande Fratello Vip. La Talpa, la cui produzi… - Sofiapecuni01 : RT @trash_italiano: ?? Nicolas Vaporidis vince l'#Isola dei Famosi 2022 ?? - doluccia16 : @Carlo45511102 Ha vinto L'Isola dei Famosi, che io non ho mai visto. - doluccia16 : @Daniela66395875 Avevo visto che ha vinto L'Isola dei Famosi...che io non ho mai guardato...?? -