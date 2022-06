Lazio, si valuta un altro colpo per la linea mediana: fari puntati su un centrocampista spagnolo (Di martedì 28 giugno 2022) Secondo le ultime voci di calciomercato, la Lazio starebbe valutando un nuovo profilo per rinforzare il centrocampo della rosa di mister Sarri. PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Anche la Lazio si prepara all’inizio della prossima stagione. Gli uomini di Sarri, così come accaduto l’anno scorso, saranno impegnati su più fronti data Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu. Leggi su sportnews.eu (Di martedì 28 giugno 2022) Secondo le ultime voci di calciomercato, lastarebbendo un nuovo profilo per rinforzare il centrocampo della rosa di mister Sarri. PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Anche lasi prepara all’inizio della prossima stagione. Gli uomini di Sarri, così come accaduto l’anno scorso, saranno impegnati su più fronti data Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

Pubblicità

Lazio_TV : CIAMPINO: INTERCETTATA VALUTA NON DICHIARATA - tuttoatalanta : Corsi: 'Lazio-Vicario? Resto in attesa. Se l'Atalanta valuta Carnesecchi 18 milioni, bravi loro...'… - _lorenzo_exe : RT @AllRoundLazio: ????| PARLA FABRIZIO #CORSI: '#Lazio su #Vicario? Io non ho sentito nessuno nonostante leggo di interessamenti. Resto in a… - AllRoundLazio : ????| PARLA FABRIZIO #CORSI: '#Lazio su #Vicario? Io non ho sentito nessuno nonostante leggo di interessamenti. Resto… - ProfidiAndrea : ?? #Lazio, #Carnesecchi out per infortunio ma l'Atalanta non fa sconti Di Marzio: 'Offerta importante, €12m più €3m… -