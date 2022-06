Kremenchuk | l' ira di Kuleba | ' La Russia è un paese di assassini e veri bugiardi'

Pubblicità

SaCe86 : Missili russi su Kremenchuk Strage di civili. L'ira del G7 - MaralbAzsc : Missili russi su Kremenchuk Strage di civili. L'ira del G7 - oggisettimanale : Strage in un centro commerciale a #Kremenchuk. Ira dei grandi al #G7. #Zelensky: “Spudorato attacco terroristico”.… - marcoprat : Strage in un centro commerciale a #Kremenchuk. Ira del #G7. #Zelensky: “Spudorato attacco terroristico” -

"È disgustoso osservare le reazioni della Russia all'attacco missilistico russo su- ha scritto Kuleba su Twitter - I russi si rallegrano sui social media. Diplomatici e funzionari russi ...E ci sono i nuovi attacchi missilistici contro(a sud - est della capitale) e Odessa. ...di Londra L'analisi - Come cambia la strategia italiana nel Mediterraneo Il caso - L'Ucraina ...Lo ha affermato il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba in riferimento alle dichiarazioni sull’attacco al centro commerciale di Kremenchuk. I russi hanno detto che in realtà l’esplosione è ...(LaPresse) – “Per noi la Crimea fa parte della Russia, e questo per sempre. L’Occidente sottostima la Russia, come al solito, o più precisamente prova un pio desiderio” Qualsiasi tentativo di invadere ...