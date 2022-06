Kiev: 'L'Ucraina non ha iniziato la guerra e non la terminerà eseguendo un ordine di Mosca' (Di martedì 28 giugno 2022) guerra in Ucraina, schermaglie diplomatiche : "Z - ultimatum di nuovo? L' Ucraina non ha iniziato questa guerra e non la finirà "eseguendo un ordine". Coloro che sono a Mosca possono porre fine alla ... Leggi su globalist (Di martedì 28 giugno 2022)in, schermaglie diplomatiche : "Z - ultimatum di nuovo? L'non haquestae non la finirà "un". Coloro che sono apossono porre fine alla ...

