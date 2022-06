“Kate Middleton vive come una prigioniera”: le parole choc di Harry (Di martedì 28 giugno 2022) “Kate? vive quasi come una prigioniera a Kensington Palace“. A sganciare la bomba è Harry d’Inghilterra, il quale non smette di parlare della Royal Family e anche a novemila chilometri di distanza da Londra continua a fare danni con commenti esplosivi sulla vita a palazzo. Troppi divieti, zero privacy, negata persino la possibilità di fare una passeggiata nel parco della dimora nel cuore di Londra dove vivono dal 2017. Il principe svela qualche indiscrezione e si schiera, inaspettatamente, al fianco della cognata che intanto si prepara ad un altro trasloco. Kate Middleton PRIGIONERIA A KENSINGTON PALACE “William e Kate cercano la libertà che non hanno a Kensington Palace. Ricordo che Harry disse a un mio amico che ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 28 giugno 2022) “quasiunaa Kensington Palace“. A sganciare la bomba èd’Inghilterra, il quale non smette di parlare della Royal Family e anche a novemila chilometri di distanza da Londra continua a fare danni con commenti esplosivi sulla vita a palazzo. Troppi divieti, zero privacy, negata persino la possibilità di fare una passeggiata nel parco della dimora nel cuore di Londra dove vivono dal 2017. Il principe svela qualche indiscrezione e si schiera, inaspettatamente, al fianco della cognata che intanto si prepara ad un altro trasloco.PRIGIONERIA A KENSINGTON PALACE “William ecercano la libertà che non hanno a Kensington Palace. Ricordo chedisse a un mio amico che ...

