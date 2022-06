Il sindaco che vieta il secondo shampoo a parrucchieri e barbieri (Di martedì 28 giugno 2022) Anche su parrucchieri e barbieri si abbatte la scure dei risparmi. L'Italia intera, se pur con qualche differenza tra regioni, è alle prese con una grave crisi idrica. Siccità significa risparmi e c'è una cittadina dove adesso è vietato, per... Leggi su europa.today (Di martedì 28 giugno 2022) Anche susi abbatte la scure dei risparmi. L'Italia intera, se pur con qualche differenza tra regioni, è alle prese con una grave crisi idrica. Siccità significa risparmi e c'è una cittadina dove adesso èto, per...

Pubblicità

sbonaccini : Il centrosinistra vince e convince anche a Verona, con Damiano Tommaso che diventa sindaco. Una persona perbene ch… - reportrai3 : - I sindaci sono stati o sono sotto scacco di fattori esterni? - Questo sindaco non ci piace. Per tre giorni basta… - AlexBazzaro : @borghi_claudio Pensa a Letta, alle 23.30 “Gli italiani dicono no alle destre fasciste”. Pensa a Repubblica di dom… - ClaudiaBriosch7 : RT @MPSkino: Bravo Damiano! TOMMASI Sindaco ???????????????????? Dopo 15 anni, Verona cambia aria, quell'aria pesante di destra che soffoca p… - Marisol32878094 : RT @LaPrimaManina: Adesso come farà Tommasi a conciliare il lavoro di sindaco in una grande città con i suoi sei figli? Voi pensate che se… -