Il miglior modo possibile per Fedez di rispondere a chi si chiede perché non è ancora morto

Oramai ci ha fatto l'abitudine e quell'hater che lo ha attaccato nelle scorse ore fa parte di un'ampia rosa di utenti che – celandosi dietro l'anonimato dei social e utilizzando nomi privi di identità – proseguono nelle loro congetture quotidiane. Questa volta però, Fedez ha deciso di replicare per le rime – a suo modo – a chi, cercando di fare della macabra e becera ironia su Twitter, ha commentato il suo ritorno sul palco (e in televisione) dopo la delicata operazione al pancreas di qualche settimana fa. Fedez risponde, a modo suo, all'hater che lo definiva "in punto di morte" L'utente, l'odiatore di tutto, aveva pubblicato lo screenshot dello spot in onda – in questi giorni – su Italia 1 per annunciare la trasmissione in diretta del concerto LoveMi, in programma questa sera (28 giugno) da piazza Duomo a Milano, con ...

