Il colpo di mano di Conte non va a segno: Grillo lo ferma sulla deroga ai due mandati (Di martedì 28 giugno 2022) È durato più di tre ore il vertice fiume all'hotel Forum di Romatra il garante e fondatore del Movimento 5 Stelle Beppe Grilloe il presidente Giuseppe Conte. Un confronto definito «gelido», a 360 gradi trai due, che ha avuto il suo centro nel dilemma lasciato poi senza risposta su un eventuale addio dell'M5S al governo guidato da Mario Draghi. Conte vuole le spalle coperte se le cose dovessero precipitare, con i parlamentari che chiedono scelte nette, e che si interrogano se abbia senso continuare ad andare avanti con il sostegno all'esecutivo. Per poi arrivare alle questioni interne al partito, infinite, legate all'addio della settimana scorsa di Luigi Di Maio e al futuro ancora tutto da riscrivere. In tarda serata il garante ha poi incontrato i gruppi parlamentari, in un confronto destinato a restare negli annali delle memorie più ... Leggi su iltempo (Di martedì 28 giugno 2022) È durato più di tre ore il vertice fiume all'hotel Forum di Romatra il garante e fondatore del Movimento 5 Stelle Beppee il presidente Giuseppe. Un confronto definito «gelido», a 360 gradi trai due, che ha avuto il suo centro nel dilemma lasciato poi senza risposta su un eventuale addio dell'M5S al governo guidato da Mario Draghi.vuole le spalle coperte se le cose dovessero precipitare, con i parlamentari che chiedono scelte nette, e che si interrogano se abbia senso continuare ad andare avanti con il sostegno all'esecutivo. Per poi arrivare alle questioni interne al partito, infinite, legate all'addio della settimana scorsa di Luigi Di Maio e al futuro ancora tutto da riscrivere. In tarda serata il garante ha poi incontrato i gruppi parlamentari, in un confronto destinato a restare negli annali delle memorie più ...

