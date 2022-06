Il caldo record durerà altre due settimane. Il metereologo non fa sconti: “Situazione senza precedenti” (Di martedì 28 giugno 2022) Nessuna tregua, il caldo continuerà questa e la prossima settimana, con un solo piccolo break oggi pomeriggio con qualche temporale, anche di forte intensità, e forse grandine tra Piemonte, Lombardia e Emilia. E’ il meteorologo Antonio Sanò de ‘IlMeteo.it’, a delineare all’Adnkronos la Situazione meteorologica dei prossimi giorni. Già ieri si sono sperimentate delle temperature molto alte, addirittura Roma ha sfiorato i 40 gradi, che è il record storico di sempre da quando si fanno rilevazioni, per il mese di giugno – ha detto Sanò – mentre il record storico in assoluto per la città di Roma appartiene all’agosto del 2007 quando si toccarono i 40,5 gradi per poche ore in un giorno”. Il caldo record non mollerà la presa “La particolarità però di questa ondata di calore è che continuerà ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 28 giugno 2022) Nessuna tregua, ilcontinuerà questa e la prossima settimana, con un solo piccolo break oggi pomeriggio con qualche temporale, anche di forte intensità, e forse grandine tra Piemonte, Lombardia e Emilia. E’ il meteorologo Antonio Sanò de ‘IlMeteo.it’, a delineare all’Adnkronos lameteorologica dei prossimi giorni. Già ieri si sono sperimentate delle temperature molto alte, addirittura Roma ha sfiorato i 40 gradi, che è ilstorico di sempre da quando si fanno rilevazioni, per il mese di giugno – ha detto Sanò – mentre ilstorico in assoluto per la città di Roma appartiene all’agosto del 2007 quando si toccarono i 40,5 gradi per poche ore in un giorno”. Ilnon mollerà la presa “La particolarità però di questa ondata di calore è che continuerà ...

