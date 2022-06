Il caldo di giugno è solo l’inizio, la previsione del Cnr su temperature e siccità: «Sarà un’estate più calda e secca della media» (Di martedì 28 giugno 2022) «I modelli stagionali preannunciano un’estate molto più secca della media» e con temperature probabilmente al di sopra degli standard. A dirlo è l’Osservatorio sulla siccità dell’Istituto per la bioeconomia del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr-Ibe) con i dati aggiornati a giugno 2022. Per quanto riguarda i prossimi mesi, i modelli previsionali stimano che temperature così alte incideranno sull’evapotraspirazione, ovvero sull’evaporazione dal suolo, da fiumi, laghi e bacini idrici, nonché sulla traspirazione delle piante. «I passaggi temporaleschi potranno solo mitigare localmente l’attuale deficit, in particolare sull’arco alpino – sottolinea il Cnr – dove i valori di pioggia potrebbero risultare nella norma climatica». ... Leggi su open.online (Di martedì 28 giugno 2022) «I modelli stagionali preannuncianomolto più» e conprobabilmente al di sopra degli standard. A dirlo è l’Osservatorio sulladell’Istituto per la bioeconomia del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr-Ibe) con i dati aggiornati a2022. Per quanto riguarda i prossimi mesi, i modelli previsionali stimano checosì alte incideranno sull’evapotraspirazione, ovvero sull’evaporazione dal suolo, da fiumi, laghi e bacini idrici, nonché sulla traspirazione delle piante. «I passaggi temporaleschi potrannomitigare localmente l’attuale deficit, in particolare sull’arco alpino – sottolinea il Cnr – dove i valori di pioggia potrebbero risultare nella norma climatica». ...

