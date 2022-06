I primi passi di Walter Bonatti

Leggi su ultimouomo

(Di martedì 28 giugno 2022) Pubblichiamo un estratto di Monte Bianco di Stefano Ardito, pubblicato da Laterza. Anche se le funivie consentono di salire di quota rapidamente, qualcuno continua ad andare fin lassu? a piedi. In una calda giornata d’agosto del 1949, un giovane alpinista lombardo risale la Valle?e Blanche verso il rifugio Torino. Il sole ha trasformato la conca in un forno, e il valico e? ancora lontano., con l’impazienza di chi non ha ancora vent’anni, non ne puo? piu? di quel camminare faticoso. Poi un boato sembra scuotere la montagna, e una enorme frana precipita in un canalone.alza gli occhi, e rimane impietrito. Mentre la nuvola di polvere e neve si posa, davanti ai suoi occhi appare la «superba visione di un gran pilastro rosso dominante il complesso delle guglie» che fanno da satelliti al Tacul. «Visto dal basso si ...