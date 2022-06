Guerra in Ucraina: attacco su un centro commerciale, morte 18 persone (Di martedì 28 giugno 2022) Un “Crimine di Guerra“: è stato così dichiarato dal G7 l’attacco missilistico russo su un affollato centro commerciale nell’Ucraina centrale, che ha ucciso 18 persone. “Gli attacchi indiscriminati a civili innocenti costituiscono un crimine di Guerra“, hanno affermato. L’Ucraina ha accusato la Russia di prendere di mira deliberatamente i civili, con il presidente Volodymyr Zelensky ha definito il bombardamento come “uno degli atti terroristici più spudorati nella storia europea“. Anche il Capo di Stato francese, Emmanuel Macron, ha denunciato “l’orrore assoluto” dopo l’attacco missilistico contro un centro commerciale a Kremenchuk. “Condividiamo il dolore delle famiglie delle vittime. E la rabbia ... Leggi su zon (Di martedì 28 giugno 2022) Un “Crimine di“: è stato così dichiarato dal G7 l’missilistico russo su un affollatonell’centrale, che ha ucciso 18. “Gli attacchi indiscriminati a civili innocenti costituiscono un crimine di“, hanno affermato. L’ha accusato la Russia di prendere di mira deliberatamente i civili, con il presidente Volodymyr Zelensky ha definito il bombardamento come “uno degli atti terroristici più spudorati nella storia europea“. Anche il Capo di Stato francese, Emmanuel Macron, ha denunciato “l’orrore assoluto” dopo l’missilistico contro una Kremenchuk. “Condividiamo il dolore delle famiglie delle vittime. E la rabbia ...

