Giuntoli sulle tracce di Casale (Di martedì 28 giugno 2022) Per rafforzare la difesa del Napoli, le ipotesi più concrete sono due e portano entrambe a giocatori che hanno già giocato nel campionato italiano. Si tratta di Leo Ostigard e di Nicolò Casale. Per il calciatore italiano, di proprietà del Verona, il Napoli ha iniziato a sondare il terreno proprio nelle ultime settimane. Casale potrebbe approdare in azzurro , purché il Verona si convinca ad abbassare le sue pretese per il giocatore. L’Hellas, infatti, lo valuta circa 10 milioni di euro e non sembra pronto a fare sconti. Il Napoli non è l’unica squadra interessata al giocatore e il Verona potrebbe provare a innescare un’asta per spuntare il prezzo migliore. Interessata a Casale, infatti, c’è anche la Lazio che nelle ultime ore è tornata a farsi sentire con il Verona. La formula giusta per chiudere l’affare sarebbe quella del ... Leggi su terzotemponapoli (Di martedì 28 giugno 2022) Per rafforzare la difesa del Napoli, le ipotesi più concrete sono due e portano entrambe a giocatori che hanno già giocato nel campionato italiano. Si tratta di Leo Ostigard e di Nicolò. Per il calciatore italiano, di proprietà del Verona, il Napoli ha iniziato a sondare il terreno proprio nelle ultime settimane.potrebbe approdare in azzurro , purché il Verona si convinca ad abbassare le sue pretese per il giocatore. L’Hellas, infatti, lo valuta circa 10 milioni di euro e non sembra pronto a fare sconti. Il Napoli non è l’unica squadra interessata al giocatore e il Verona potrebbe provare a innescare un’asta per spuntare il prezzo migliore. Interessata a, infatti, c’è anche la Lazio che nelle ultime ore è tornata a farsi sentire con il Verona. La formula giusta per chiudere l’affare sarebbe quella del ...

