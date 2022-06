Genoa, ecco il colpo in attacco: arriva dalla Serie B! (Di martedì 28 giugno 2022) Il Genoa piazza il colpo in attacco tanto atteso dall’allenatore Blessin: i rossoblù hanno infatti trovato l’accordo con Massimo Coda del Lecce. Dopo Ilsanker e Martinez, prosegue la campagna di rafforzamento del Grifone, determinato a tornare subito nella massima Serie. La società ligure ha chiuso con l’attaccante salentino, due anni di fila capocannoniere della Serie B. Coda Lecce Genoa Per accettare un altro ritorno in Serie B, Coda voleva un contratto di almeno due anni a un milione di euro: il Genoa ha deciso di accontentarlo, offrendo un triennale. Per una Serie B che si annuncia tra le più belle e combattute degli ultimi anni, Blessin si assicura un centravanti da ben 42 reti (condite anche con 19 assist) negli ... Leggi su rompipallone (Di martedì 28 giugno 2022) Ilpiazza ilintanto atteso dall’allenatore Blessin: i rossoblù hanno infatti trovato l’accordo con Massimo Coda del Lecce. Dopo Ilsanker e Martinez, prosegue la campagna di rafforzamento del Grifone, determinato a tornare subito nella massima. La società ligure ha chiuso con l’attaccante salentino, due anni di fila capocannoniere dellaB. Coda LeccePer accettare un altro ritorno inB, Coda voleva un contratto di almeno due anni a un milione di euro: ilha deciso di accontentarlo, offrendo un triennale. Per unaB che si annuncia tra le più belle e combattute degli ultimi anni, Blessin si assicura un centravanti da ben 42 reti (condite anche con 19 assist) negli ...

