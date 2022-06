Frankie hi-nrg a Leporano il 2 luglio Unica data in Puglia (Di martedì 28 giugno 2022) Di seguito il comUnicato: Sabato 2 luglio, al Canneto Beach di Leporano, l’Unica data in Puglia. Alle percussioni Dominique Antonacci dei Terraross. È uno dei più importanti rapper e produttori discografici italiani. Al Canneto Beach di Leporano, in provincia di Taranto, arriva Frankie hi-nrg mc per un evento imperdibile, Unica data in Puglia. Torinese, eclettico e cantastorie, ha iniziato la sua carriera negli anni ’90, raggiungendo l’apice del successo con uno dei suoi brani più famosi, “Quelli che benpensano”, premiato come canzone dell’anno da “Musica!” di Repubblica nel 1997. Con il suo dj set, “L’Alto Parlante Gira Dischi”, sarà l’ospite d’eccezione della serata di sabato 2 ... Leggi su noinotizie (Di martedì 28 giugno 2022) Di seguito il comto: Sabato 2, al Canneto Beach di, l’in. Alle percussioni Dominique Antonacci dei Terraross. È uno dei più importanti rapper e produttori discografici italiani. Al Canneto Beach di, in provincia di Taranto, arrivahi-nrg mc per un evento imperdibile,in. Torinese, eclettico e cantastorie, ha iniziato la sua carriera negli anni ’90, raggiungendo l’apice del successo con uno dei suoi brani più famosi, “Quelli che benpensano”, premiato come canzone dell’anno da “Musica!” di Repubblica nel 1997. Con il suo dj set, “L’Alto Parlante Gira Dischi”, sarà l’ospite d’eccezione della serata di sabato 2 ...

Pubblicità

FipNowPlays : ? #nowplaying Quelli che benpensano - Frankie Hi NRG MC (La morte dei miracoli - 1998) - Puglia_in : #raccontiamolapuglia - A Leporano l’unica tappa pugliese del tour di Frankie hi-nrg mc - BlunoteWeb : Leporano: Serata nella storia del rap, unica data in Puglia per Frankie hi-nrg - billevans69 : @dDinoPirri Di quelli che 'vanno a mignotte mentre i figli guardan la TV' (Frankie Hi NRG mc, cit. ) ???? - MFabio1510 : RT @UniPadova: Alla scoperta dell'ex Caserma Piave Il luogo che ci ospita per questo speciale dj set #800unipd è il futuro campus delle sc… -