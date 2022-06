“Ecco con chi sto”. Ida Platano a sorpresa, in compagnia. E Tina Cipollari non perde occasione (Di martedì 28 giugno 2022) Gemma Galgani e Ida Platano sono due assolute protagoniste di Uomini e Donne. Spesso le puntate del dating show condotto da Maria De Filippi si aprono con le loro storie spesso tormentate. E sono tra le dame più apprezzate e seguite da parte del pubblico che è sempre molto interessato a comprendere le evoluzioni dei loro rapporti con i vari cavalieri. Le due dame protagoniste del Trono Over non hanno mai nascosto il loro rapporto di amicizia, in questi anni. Entrambe vengono spesso criticate dal pubblico per le loro scelte e sono indubbiamente nel mirino di Tina Cipollari. La nota opinionista del programma di Maria De Filippi ha sempre attaccato duramente la dama torinese anche se negli ultimi tempi, Gemma Galgani è passata un po’ in secondo piano all’interno dello studio, al contrario di Ida Platano che monopolizza ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 28 giugno 2022) Gemma Galgani e Idasono due assolute protagoniste di Uomini e Donne. Spesso le puntate del dating show condotto da Maria De Filippi si aprono con le loro storie spesso tormentate. E sono tra le dame più apprezzate e seguite da parte del pubblico che è sempre molto interessato a comprendere le evoluzioni dei loro rapporti con i vari cavalieri. Le due dame protagoniste del Trono Over non hanno mai nascosto il loro rapporto di amicizia, in questi anni. Entrambe vengono spesso criticate dal pubblico per le loro scelte e sono indubbiamente nel mirino di. La nota opinionista del programma di Maria De Filippi ha sempre attaccato duramente la dama torinese anche se negli ultimi tempi, Gemma Galgani è passata un po’ in secondo piano all’interno dello studio, al contrario di Idache monopolizza ...

