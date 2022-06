Distretto urbano e diffuso, le linee guida tracciate da Ambrosone e l’adesione di Pietrelcina (Di martedì 28 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Il tema del commercio e della crescita del territorio al centro del discorso di questo pomeriggio a Palazzo Mosti, nella Sala Consiliare. La creazione di due distretti commerciali, uno urbano e uno diffuso, rappresenta il punto di arrivo nello sviluppo del Sannio e del capoluogo. “Il fatto che la dottoressa Michelini – inizia Luigi Ambrosone, assessore alle attività produttive – ci abbia detto di essere uno dei comuni che è più avanti in questi discorsi, ci fa molto piacere. La riunione di questo pomeriggio è stata molto importante e contestuale all’adesione di ufficiale di tutti i soggetti in campo: le associazioni di categoria, dei consumatori, dei lavoratori e di tutte quelle altre associazioni che, legalmente, possono essere presenti. Un passaggio fondamentale perchè il ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 28 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Il tema del commercio e della crescita del territorio al centro del discorso di questo pomeriggio a Palazzo Mosti, nella Sala Consiliare. La creazione di due distretti commerciali, unoe uno, rappresenta il punto di arrivo nello sviluppo del Sannio e del capoluogo. “Il fatto che la dottoressa Michelini – inizia Luigi, assessore alle attività produttive – ci abbia detto di essere uno dei comuni che è più avanti in questi discorsi, ci fa molto piacere. La riunione di questo pomeriggio è stata molto importante e contestuale aldi ufficiale di tutti i soggetti in campo: le associazioni di categoria, dei consumatori, dei lavoratori e di tutte quelle altre associazioni che, legalmente, possono essere presenti. Un passaggio fondamentale perchè il ...

