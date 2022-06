Covid, Ricciardi: “Sarà ottobre terribile con più morti tra fragili e over 80” (Di martedì 28 giugno 2022) (Adnkronos) – “Avremo un ottobre terribile, non come quello della prima ondata” di Covid perché “non avremo lockdown, ma avremo un aumento pazzesco della mortalità tra i fragili”. E’ la fosca previsione di Walter Ricciardi, docente di Igiene alla Cattolica e consigliere del ministro della Salute, Roberto Speranza, intervenendo al 25esimo Congresso nazionale del sindacato dei medici e dirigenti sanitari Anaao Assomed, in corso a Napoli. “Quando dico fragili – spiega Ricciardi – penso a una mortalità degli ultraottantenni che arriveranno a ottobre non vaccinati con la quarta dose e a tutti gli altri fragili” come ad esempio i trapiantati, “tra i quali si sta registrando un aumento del contagio. Questi sono tutti fattori che ci ... Leggi su italiasera (Di martedì 28 giugno 2022) (Adnkronos) – “Avremo un, non come quello della prima ondata” diperché “non avremo lockdown, ma avremo un aumento pazzesco della mortalità tra i”. E’ la fosca previsione di Walter, docente di Igiene alla Cattolica e consigliere del ministro della Salute, Roberto Speranza, intervenendo al 25esimo Congresso nazionale del sindacato dei medici e dirigenti sanitari Anaao Assomed, in corso a Napoli. “Quando dico– spiega– penso a una mortalità degli ultraottantenni che arriveranno anon vaccinati con la quarta dose e a tutti gli altri” come ad esempio i trapiantati, “tra i quali si sta registrando un aumento del contagio. Questi sono tutti fattori che ci ...

