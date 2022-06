Carcere di Bari: detenuto suicida Denuncia Sappe (Di martedì 28 giugno 2022) “Ormai si inizia a perdere il conto dei detenuti suicidatisi nei penitenziari della regione Puglia, senza che ciò scuota la coscienza di alcuno.” Il sindacato di polizia penitenziaria Sappe comunica in questi termini l’accaduto stamattina: un detenuto suicida nel Carcere di Bari. L’uomo di origine barese è con problemi psichiatrici era stato arrestato ieri sera, fine pena 2042. L'articolo Carcere di Bari: detenuto suicida <small class="subtitle">Denuncia Sappe</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie (Di martedì 28 giugno 2022) “Ormai si inizia a perdere il conto dei detenutitisi nei penitenziari della regione Puglia, senza che ciò scuota la coscienza di alcuno.” Il sindacato di polizia penitenziariacomunica in questi termini l’accaduto stamattina: unneldi. L’uomo di origine barese è con problemi psichiatrici era stato arrestato ieri sera, fine pena 2042. L'articolodi proviene da Noi Notizie..

