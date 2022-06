Calciomercato Lecce, tra chiusure e nuovi colpi in arrivo: il punto (Di martedì 28 giugno 2022) Come le altre squadre di Serie A, anche il Lecce si sta preparando per la stagione 2022/2023. Il Calciomercato è una ottima occasione per riuscire a migliorare la rosa e cercare di centrare la permanenza in massima serie. Da giugno, i salentini hanno chiuso per Ceesay, attaccante prolifico adatto al gioco del Lecce, mentre Frabotta ha svolto recentemente le visite mediche. Un doppio colpo che rafforza un organico su cui va messa ancora mano, con i salentini che non si fermano e punta ad aggiungere altri giocatori al suo roster prima dell’inizio del raduno. Ecco il punto sul Calciomercato del Lecce. Un Calciomercato con le big per il Lecce (Photo credit: U.S. Lecce)Il Lecce continua a premere per arrivare ai suoi ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 28 giugno 2022) Come le altre squadre di Serie A, anche ilsi sta preparando per la stagione 2022/2023. Ilè una ottima occasione per riuscire a migliorare la rosa e cercare di centrare la permanenza in massima serie. Da giugno, i salentini hanno chiuso per Ceesay, attaccante prolifico adatto al gioco del, mentre Frabotta ha svolto recentemente le visite mediche. Un doppio colpo che rafforza un organico su cui va messa ancora mano, con i salentini che non si fermano e punta ad aggiungere altri giocatori al suo roster prima dell’inizio del raduno. Ecco ilsuldel. Uncon le big per il(Photo credit: U.S.)Ilcontinua a premere per arrivare ai suoi ...

Pubblicità

GiovaAlbanese : #Frabotta va in prestito al #Lecce: ora è anche ufficiale. #calciomercato - DiMarzio : #Calciomercato | #Lecce in chiusura per il prestito di #Colombo dal #Milan - Fantacalcio : Calciomercato Lecce: corsa a due per la porta - periodicodaily : Lecce scatenato sul mercato: Frabotta ufficiale, si avvicina Colombo #Lecce #calciomercato @lavocedelduke - tuttofrosinone : CALCIOMERCATO FROSINONE - Non solo Lucioni. Dal Lecce starebbe per arrivare anche il giovane Monterisi… -