Basket: Datome torna in Nazionale, al via raduno di Brescia (Di martedì 28 giugno 2022) Brescia, 28 giu. - (Adnkronos) - Dopo la serata densa di emozioni di Trieste e due giorni di break, la Nazionale torna a radunarsi in vista della gara del 4 luglio contro i Paesi Bassi in trasferta ad Almere (19.30, diretta su Eleven e Sky Sport Uno). Il Commissario Tecnico Gianmarco Pozzecco avrà a disposizione 16 giocatori, tra i quali sceglierà poco prima della partenza i 12 che scenderanno in campo contro la selezione Oranje guidata da Maurizio Buscaglia. torna in Azzurro Luigi Datome, la cui ultima presenza in Nazionale risale al match contro il Portorico, ultima gara del Mondiale in Cina nel 2019. Con le sue 175 presenze sarà il Capitano. Nel roster anche Paul Biligha, Amedeo Tessitori, Giampaolo Ricci, Davide Alviti, Tommaso Baldasso e Alessandro Pajola, che come ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 28 giugno 2022), 28 giu. - (Adnkronos) - Dopo la serata densa di emozioni di Trieste e due giorni di break, laa radunarsi in vista della gara del 4 luglio contro i Paesi Bassi in trasferta ad Almere (19.30, diretta su Eleven e Sky Sport Uno). Il Commissario Tecnico Gianmarco Pozzecco avrà a disposizione 16 giocatori, tra i quali sceglierà poco prima della partenza i 12 che scenderanno in campo contro la selezione Oranje guidata da Maurizio Buscaglia.in Azzurro Luigi, la cui ultima presenza inrisale al match contro il Portorico, ultima gara del Mondiale in Cina nel 2019. Con le sue 175 presenze sarà il Capitano. Nel roster anche Paul Biligha, Amedeo Tessitori, Giampaolo Ricci, Davide Alviti, Tommaso Baldasso e Alessandro Pajola, che come ...

Pubblicità

TV7Benevento : Basket: Datome torna in Nazionale, al via raduno di Brescia - - glooit : Basket: per Italia-Olanda torna Datome leggi su Gloo - Giornaleditalia : #italpresssport Basket: Nazionale. 16 azzurri per sfida ai Paesi Bassi, torna Datome - rep_milano : Basket, Gigi Datome: 'Vincere è bellissimo, farlo per l'Olimpia e per Armani lo è ancora di più' - SportRepubblica : Basket, Gigi Datome: 'Vincere è bellissimo, farlo per l'Olimpia e per Armani lo è ancora di più' [aggiornamento del… -