(Di martedì 28 giugno 2022) L’ad diTomasi: «previsti dal piano economico finanziario.bloccate dal». Aspi in una nota ha precisato che l’aumentoè ancora in fase istruttoria. Assoutenti pronta a ricorrere al Tar del Lazio

studiomarzocchi : Ultima Ora: Autostrade, arrivano gli aumenti dei pedaggi: da luglio +1,5% per le tariffe #economia #italia #governo… - crispadafora : RT @Corriere: Pedaggi autostradali, aumento delle tariffe: +1,5% da luglio - candidoporzus : Ma non dovevavno diminuire dopo che abbiamo azzerato gli enormi profitti dei padroni privati kattivi? Pedaggi auto… - salvatoreminald : RT @Corriere: Pedaggi autostradali, aumento delle tariffe: +1,5% da luglio - Luxgraph : Autostrade, arrivano gli aumenti: le tariffe (ferme dal 2018) saliranno dell’1,5% a luglio #corriere #news #2022… -

Dopo il carburante, le bollette, il cibo, arrivano anche i rincari dei pedaggi autostradali. Da fine giugno Autostrade per l'Italia si appresta a far scattare un aumento dei pedaggi dell'1,5%. "Parliamo veramente di poco, ne stiamo discutendo" ... Assoutenti: "Improponibile. Gli automobilisti pagano ogni giorno il prezzo di un servizio peggiorato tra cantieri, ritardi, traffico e criticità varie"