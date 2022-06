Ascolti TV 27 giugno 2022, ecco il programma che ieri sera ha fatto più ascolti (Di martedì 28 giugno 2022) Vi state chiedendo quale è stato il programma televisivo più visto di ieri, lunedì 27 giugno 2022? Sui canali Rai, ieri sera, sono andati in onda Ben is Back (Rai 1), 911 (Rai 2), Report (Rai 3) mentre Mediaset ci ha fatto compagnia con L’isola dei Famosi 2022 (Canale 5), Chicago P.D. 8 (Italia 1) e Quarta repubblica (Rete 4). Ma vediamo di analizzare i dati Auditel per la giornata di ieri. ascolti tv di ieri sera Curiosi di sapere i dati Auditel di ieri? Beh, la prima serata è sicuramente la fascia più combattuta e spesso ci sono strategie sul palinsesto. Vediamo quindi chi ha vinto gli ascolti tv ... Leggi su tutto.tv (Di martedì 28 giugno 2022) Vi state chiedendo quale è stato iltelevisivo più visto di, lunedì 27? Sui canali Rai,, sono andati in onda Ben is Back (Rai 1), 911 (Rai 2), Report (Rai 3) mentre Mediaset ci hacompagnia con L’isola dei Famosi(Canale 5), Chicago P.D. 8 (Italia 1) e Quarta repubblica (Rete 4). Ma vediamo di analizzare i dati Auditel per la giornata ditv diCuriosi di sapere i dati Auditel di? Beh, la primata è sicuramente la fascia più combattuta e spesso ci sono strategie sul palinsesto. Vediamo quindi chi ha vinto glitv ...

Pubblicità

CorriereCitta : #AscoltiTv lunedì 27 giugno 2022: Isola dei Famosi (la finale), Ben is Back, Report, dati Auditel e share #isola… - infoitcultura : Analisi ascolti tv 26 giugno 2022: Vince facile Serena Rossi. Amministrative: Brindisi fa il botto e resiste a Ment… - SpazioWrestling : AEW: Ascolti in aumento per Rampage (24 giugno) #Rampage #AEW - AnnaMancini81 : Ascolti Tv domenica 26 giugno 2022, Mina Settembre 16.4%, Tornare a vincere 11.1% - emabrue : Analisi ascolti tv 26 giugno 2022: Vince facile Serena Rossi. Amministrative: Brindisi fa il botto e resiste a Ment… -