Pubblicità

sportli26181512 : Ajax: scontro con Antony per il prezzo del cartellino: Antony, esterno destro dell'Ajax, è uno degli obiettivi del… -

Calciomercato.com

Juventus, Milan, ma anche la stessa Roma in caso di partenza di Nicolò Zaniolo, farebbero bingo se riuscissero a mettere sotto contratto il 29enne ex. Hakim Ziyech © LaPresseNon a caso, nelle ......e antisemitismo. Alla base della rivalità con i lancieri di Amsterdam, club nato da una comunità ebraica, c'è anche l'odio antisemita dei black bloc del tifo europeo. Proprio unotra ... Ajax: scontro con Antony per il prezzo del cartellino