A New York assumono un finto Snoop Dogg per promuovere NFT e tutti ci cascano (Di martedì 28 giugno 2022) Una startup sconosciuta ha ingaggiato un sosia per marketing e gli utenti non l'hanno presa bene Sei a Times Square, in una delle più grandi convention di New York dedicata agli NFT e ti ritrovi davanti Snoop Dogg. Cosa potrà mai andare storto? Un selfie e il tentativo di raccontargli la propria idea di business è il minimo, visto che il rapper è un appassionato … Leggi su it.mashable (Di martedì 28 giugno 2022) Una startup sconosciuta ha ingaggiato un sosia per marketing e gli utenti non l'hanno presa bene Sei a Times Square, in una delle più grandi convention di Newdedicata agli NFT e ti ritrovi davanti. Cosa potrà mai andare storto? Un selfie e il tentativo di raccontargli la propria idea di business è il minimo, visto che il rapper è un appassionato …

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Urbino crocevia delle arti nel Rinascimento, come lo furono Parigi tra la fine dell'800 e primi decenni del Secolo… - CottarelliCPI : Ieri la Corte Suprema USA ha cancellato una legge dello stato di New York sul controllo delle armi che esisteva da… - andreapurgatori : Il New York Times: 'Il proiettile che ha ucciso la giornalista di Al Jazeera proveniva da un convoglio israeliano'… - hyunecb97 : dreamcatcher e stray kids entrambi a new york ed io a casa questa si chiama omofobia - Spikol88 : @Nardoz___ Ah si? Sta ancora male? Mi ricordo che era andato a New York per curarsi dal tumore alla gola ma pensavo stesse molto meglio -