Wimbledon 2022 | tagliati tutti i quarti match di giornata | spostati a domani

(Di lunedì 27 giugno 2022) La pioggia miete immediatamente vittime allo Slam di. La primadello Slam londinese ha avuto un tempo parecchio variabile, costringendo gli organizzatori a ‘tagliare’ il programma odierno e spostando ache avrebbero dovuto chiudere questo lunedì. Prevedibile in Inghilterra una situazione del genere, visto che la pioggia è un qualcosa che ci si può aspettare spesso in Inghilterra. Il maltempo ha rallentato i primidella, spostando dunque l’inizio degli altrie facendo sì cheprevisti nel primo pomeriggio, come ad esempio quelli di Jannik Sinner e Fabio Fognini, siano ancora in corso e ben lontani dalla conclusione. Tra le sfide rinviate alladi ...

Pubblicità

Eurosport_IT : Fateci divertire, ragazzi!! ???????? Sinner lancia la volata a Berrettini -> - SuperTennisTv : ?? Si alza il sipario su #Wimbledon 2022! ?? Ecco gli italiani che faranno oggi il loro esordio ?? #tennis - Eurosport_IT : Per la prima volta nella storia di #Wimbledon si aprono le porte del Centre Court per un allenamento: ad avere l’on… - sportli26181512 : Wimbledon, i risultati delle italiane: Cocciaretto batte Trevisan, eliminata Bronzetti: Elisabetta Cocciaretto stra… - livetennisit : Wimbledon: Il programma completo di Martedì 28 Giugno 2022 -

FOTOGALLERY %s Foto rimanenti amarcord Com'era il mondo (e) prima di Federer A 23 anni dall'esordio a(1999), l'otto volte campione dei Championships Roger Federer non sarà ...Esordio amaro per Lucia Bronzetti , sconfitta al primo turno di. La tennista azzurra, che partecipava ai Championships per la prima volta in carriera, quest'oggi ha potuto poco contro l'americana Ann Li, che si è imposta con lo score finale di 6 - ...Va ad Elisabetta Cocciaretto il derby tutto italiano al primo turno di Wimbledon. La marchigiana ha sconfitto Martina Trevisan, fresca semifinalista al Roland Garros, con il punteggio di 6-2 ...Londra, 27 giu. - (Adnkronos) - Lucia Bronzetti esce di scena al primo turno del torneo di Wimbledon, terza prova stagionale del Grande Slam, al via oggi sui campi in erba dell'All England ...