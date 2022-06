VIDEO | BRIATORE PRENDE IN GIRO I PIZZAIOLI NAPOLETANI! (Di lunedì 27 giugno 2022) L’imprenditore Flavio BRIATORE ritorna sulla polemica con i PIZZAIOLI napoletani, che tanto sta facendo discutere negli ultimi giorni. La questione si era aperta con le dichiarazioni dell’imprenditore dove, per legittimare il prezzo della margherita del suo locale Crazy Pizza pari a 15 euro, aveva detto considerato impossibile che le pizze di Napoli potessero costare solo 4 euro con ingredienti di qualità. A queste dichiarazioni, i PIZZAIOLI napoletani hanno risposto poi con una serie di iniziative. Fra queste, spicca quella di Gino Sorbillo, il quale ha aperto la vendita di pizze “del popolo” gratis per rispondere alle considerazioni di BRIATORE, per poi confrontarsi in diretta nella trasmissione Porta a Porta. L’imprenditore ha rincarato ulteriormente la dose, dichiarando ai microfoni di Zona Bianca: “A Napoli la ... Leggi su spazionapoli (Di lunedì 27 giugno 2022) L’imprenditore Flavioritorna sulla polemica con inapoletani, che tanto sta facendo discutere negli ultimi giorni. La questione si era aperta con le dichiarazioni dell’imprenditore dove, per legittimare il prezzo della margherita del suo locale Crazy Pizza pari a 15 euro, aveva detto considerato impossibile che le pizze di Napoli potessero costare solo 4 euro con ingredienti di qualità. A queste dichiarazioni, inapoletani hanno risposto poi con una serie di iniziative. Fra queste, spicca quella di Gino Sorbillo, il quale ha aperto la vendita di pizze “del popolo” gratis per rispondere alle considerazioni di, per poi confrontarsi in diretta nella trasmissione Porta a Porta. L’imprenditore ha rincarato ulteriormente la dose, dichiarando ai microfoni di Zona Bianca: “A Napoli la ...

