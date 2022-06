Ultime Notizie Roma del 27-06-2022 ore 11:10 (Di lunedì 27 giugno 2022) Errore: L'attributo resource non è valido. Romadailynews radiogiornale Ben ritrovati all’ascolto da Francesco Vitale sono stati ultimati nella notte gli scrutini dei ballottaggi delle elezioni comunali il centro-sinistra si aggiudica diverse delle principali sfide nei capoluoghi di provincia mentre il centro-destra non sfonda nelle città dove si è presentato diviso il centro-sinistra Verona dove l’ex calciatore Damiano Tommasi scalza il primo cittadino uscente Federico sboarina il candidato voluto da Giorgia Meloni che dopo il primo turno ha rifiutato a sorpresa la valentemente o con l’ex sindaco Flavio Tosi neo forzista una scelta che ha provocato scossoni nell’alleanza che sarà sicuramente al centro di un chiarimento interno il centro-sinistra riconquista Parma dopo 24 anni e vinci a Piacenza Alessandria Monza Cuneo Catanzaro il centro-destra invece Luca Frosinone ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 27 giugno 2022) Errore: L'attributo resource non è valido.dailynews radiogiornale Ben ritrovati all’ascolto da Francesco Vitale sono stati ultimati nella notte gli scrutini dei ballottaggi delle elezioni comunali il centro-sinistra si aggiudica diverse delle principali sfide nei capoluoghi di provincia mentre il centro-destra non sfonda nelle città dove si è presentato diviso il centro-sinistra Verona dove l’ex calciatore Damiano Tommasi scalza il primo cittadino uscente Federico sboarina il candidato voluto da Giorgia Meloni che dopo il primo turno ha rifiutato a sorpresa la valentemente o con l’ex sindaco Flavio Tosi neo forzista una scelta che ha provocato scossoni nell’alleanza che sarà sicuramente al centro di un chiarimento interno il centro-sinistra riconquista Parma dopo 24 anni e vinci a Piacenza Alessandria Monza Cuneo Catanzaro il centro-destra invece Luca Frosinone ...

