Ucraina | attacchi russi a Sumy | Odessa e Kharkiv | 3 morti e 10 feriti Lysychansk assediata

Pubblicità

taddeo_lee : RT @marangelo2005: Area di Izyum: nord anche qui la difesa ucraina ha respinto attacchi russi a; Dibrovne, Mazanivka,Krasnopillya, Dolyna e… - Cesare14931834 : RT @marangelo2005: Area di Izyum: nord anche qui la difesa ucraina ha respinto attacchi russi a; Dibrovne, Mazanivka,Krasnopillya, Dolyna e… - zazoomblog : Ucraina attacchi russi nelle regioni di Sumy e Odessa: un morto e 7 feriti. Lysychansk assediata - #Ucraina… - ungaro_c : RT @Ecatetriformis: Decine di commando NATO sono sul territorio dell'Ucraina come agenti CIA e coordinano le consegne di armi lavorando c… - nicolarsr : Aumento degli #attacchi informatici russi ai paesi che supportano l'#Ucraina #Microsoft afferma di aver rilevato in… -

L'esercito ucraino ha respinto glirussi a ovest di Lysychansk, impedendo che la strategica città nell'orientale fosse circondata. Lo ha fatto sapere lo Stato maggiore ucraino nel ...... una settimana di consistenti e pesantiindica che la Russia sta ora cercando di ritrovare ... alleata della Russia, per il suo ruolo nella guerra in. "Il regime di Lukashenko continua ...Nel 124° giorno di conflitto in Ucraina il presidente Zelensky si è rivolto ai cittadini bielorussi in un videomessaggio dopo che nelle ultime cresce il ...I russi avanzano su Lysychansk da sud, ma puntano anche a Izyum, a nord. Secondo la Cnn, gli Usa invieranno un nuovo sistema missilistico all'Ucraina ...