Tragedia a Ravenna: un uomo di 82 anni si lancia in mare per aiutare dei bimbi tra le onde. I piccoli si salvano, lui muore sulla spiaggia (Di lunedì 27 giugno 2022) Bruno Padovani, un uomo di 82 anni, è morto sul litorale ravvenate, tra Lido Adriano e Punta Marina, dopo aver salvato un bambino dall'annegamento. L'uomo, un turista di Nogara, in provincia di Verona si trovava in sulla spiaggia dopo le 18.30, orario in cui smonta il servizio di salvataggio, quando ha visto quattro bambini tra gli otto e i dieci anni, di origine nordafricana, lanciarsi tra le onde, noncuranti della bandiera rossa, del forte vento e del mare burrascoso. Vista la difficoltà dei bimbi, l'anziano, così come altri bagnanti, si è precipitato a soccorrerli, ma è rimasto anche lui sopraffatto dalle onde. Sul luogo sono arrivati subito i medici del 118, la polizia locale, capitaneria di porto

