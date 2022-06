Serginho | «Scudetto? Nessuno credeva che il Milan potesse vincerlo»

(Di lunedì 27 giugno 2022) Le parole disuTv: «San Siro è uno stadio che ti dà tanto, quando comincia ad ”urlare”ferma il, intervenuto ai microfoni diTv in occasione dell’annuncio della partnership con Vintage About ha detto la sua sul: «San Siro è uno stadio che ti dà tanto, dentro lo spogliatoio dicevamo che quando San Siro urlapuò fermare ilall’inizioche il, ha dimostrato una forza impressionante». L'articolo proviene da Calcio News 24.

