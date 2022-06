Roma, 8 euro per un cappuccino. E dopo le proteste i rimproveri “Non andare in certi posti se non puoi permettertelo” (Di lunedì 27 giugno 2022) Lo scontrino del cappuccino acquistato, pubblicato dalla giornalista Sandra Amurri su Twitter è diventato virale, suscitando numerose polemiche. Cresce in Italia il fenomeno del rincaro dei prezzi al bar: nell’ultimo periodo è aumentato vertiginosamente il prezzo di caffè e cappuccino. cappuccino 8 euroL’ultimo caso ha suscitato un mare di polemiche su Twitter, dove la giornalista Sandra Amurri si è lamentata per aver pagato otto euro un cappuccino in un bar di Piazza del Popolo. Immediate le risposte di chi ha voluto commentare la vicenda: “Stai a piazza del Popolo, la stessa cosa succede ovunque nei luoghi più importanti e/o storici. Prenditi un cappuccino in piazza Duomo a Milano e vediamo se non lo paghi uguale”, ha scritto un utente. “Menù o più ... Leggi su formatonews (Di lunedì 27 giugno 2022) Lo scontrino delacquistato, pubblicato dalla giornalista Sandra Amurri su Twitter è diventato virale, suscitando numerose polemiche. Cresce in Italia il fenomeno del rincaro dei prezzi al bar: nell’ultimo periodo è aumentato vertiginosamente il prezzo di caffè eL’ultimo caso ha suscitato un mare di polemiche su Twitter, dove la giornalista Sandra Amurri si è lamentata per aver pagato ottounin un bar di Piazza del Popolo. Immediate le risposte di chi ha voluto commentare la vicenda: “Stai a piazza del Popolo, la stessa cosa succede ovunque nei luoghi più importanti e/o storici. Prenditi unin piazza Duomo a Milano e vediamo se non lo paghi uguale”, ha scritto un utente. “Menù o più ...

