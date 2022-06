ROG Phone 6, finalmente rivelato il design dell’attesissimo gaming phone (Di lunedì 27 giugno 2022) Il prossimo smartphone da gaming a marchio Asus, l’atteso ROG phone 6, ha sempre meno segreti da svelare. Nelle ultime ore sono infatti emersi ulteriori dettagli sull’atteso telefono della nota multinazionale di Taiwan, a cominciare dal design dello stesso. ROG phone 6, 26/6/2022 – Computermagazine.itA fornirle in rete, seppur in via non ufficiale, è stato l’ente certificatore cinese TENAA che ha appunto svelato come dovrebbe essere il nuovo Rog phone di Asus. Sarà ovviamente un telefono molto “aggressivo”, e saprà distinguersi dalla massa con delle linee e dei tratti distintivi. Particolare il blocco fotografico posteriore, che si espanderà divenendo più importante, e dotandosi di tre sensori e un flash LED, oltre ad ... Leggi su computermagazine (Di lunedì 27 giugno 2022) Il prossimo smartdaa marchio Asus, l’atteso ROG6, ha sempre meno segreti da svelare. Nelle ultime ore sono infatti emersi ulteriori dettagli sull’atteso telefono della nota multinazionale di Taiwan, a cominciare daldello stesso. ROG6, 26/6/2022 – Computermagazine.itA fornirle in rete, seppur in via non ufficiale, è stato l’ente certificatore cinese TENAA che ha appunto svelato come dovrebbe essere il nuovo Rogdi Asus. Sarà ovviamente un telefono molto “aggressivo”, e saprà distinguersi dalla massa con delle linee e dei tratti distintivi. Particolare il blocco fotografico posteriore, che si espanderà divenendo più importante, e dotandosi di tre sensori e un flash LED, oltre ad ...

Pubblicità

MicheleRagone26 : #Asus ROG Phone 6 sarà il primo smartphone da gaming con questa funzione - MicheleRagone26 : #ASUS ROG Phone 6, svelato il design del prossimo device in arrivo - therealSpiky : Now phones I want to use... iQOO 8 Pro Vivo X70 Pro Plus Vivo X80 Pro Mi 11 Ultra Vivo X Fold ROG Phone 5 Ultimate - andreastoolbox : ROG Phone 6 sempre più vicino: finalmente è apparso il design - PuntoCellulare : Grazie alla certificazione rilasciata dal Tenaa questa settimana abbiamo la possibilità di dare un'occhiata in ante… -