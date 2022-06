Riconquistare il sorriso della terra

(Di lunedì 27 giugno 2022) Il teatro Verdi guarda all’opera contemporanea ospitando una particolare riletturaDante-Symphonie di Liszt. Vincente l’interpretazione dell’opera multimediale da parte dell’ensemble strumentale e vocale, che ha firmato insieme al regista Antonio D’Addio, la prima assoluta de’ Le cantiche di Gaia Di Olga Chieffi Come il vento sul mare – ora lieve e impetuoso, acquietato – il mutare dell’espressione musicale occorre nel tempo attraverso un susseguirsi incessante di crisi, ripudi, violazioni e rinunzie. Quanti usi giudicati, per così dire canonici, formule, tradizioni, sacramentari, tenuti come avvenuti, mai esistiti e negati all’improvviso ghirlande spazzate via, “specchi in frantumi”, pur di seguitare a irrompere nella vita e in essa nuovamente esordire. E’ il caso di questa speciale rilettura e trascrizioneDante-Symphonie di Franz ...

Pubblicità

OA Sport

nei tuoi sguardi e in quelun po' incosciente (Mi manchi - Fausto Leali) . Ho messo via un ... ma che si vorrebbe in qualche modo. In altre occasioni invece la mancanza che si ...... si sfarinerà per, ognuno dei partecipanti all'ammucchiata, la propria autonomia. Si ...di Mélenchon - che non entrerà in Parlamento perché non si è candidato - e lo smagliantedi ... Gregorio Paltrinieri: "Programma assurdo ai Mondiali, costringono a scegliere. Schiacciato da Wellbrock e Rasovszky" E' finito l'incubo social di Roberto Alessi: il direttore di Novella 2000 annuncia di aver riconquistato il suo account Instagram.