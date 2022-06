Orietta Berti opinionista del Grande Fratello Vip per due edizioni consecutive (Di lunedì 27 giugno 2022) Il futuro di Orietta Berti sarebbe Mediaset. Questo è quello che ha scritto TvBlog pochi minuti fa. Secondo quanto trapelato online, infatti, la cantante starebbe per firmare un contratto in esclusiva col Biscione che la legherebbe a Canale 5 per ben 24 mesi. Ed in questi 24 mesi, come sottolineato da TvBlog, ci sarebbe per contratto il Grande Fratello Vip 7 ed il Grande Fratello Vip 8; ma anche un One Woman Show sullo stile di quello fatto l’anno scorso da Iva Zanicchi.P “Pare che il contratto – che si sta chiudendo proprio in queste ore, mancano solo alcuni dettagli – che legherà Orietta Berti con Mediaset sarà in esclusiva e della durata di due anni. Quindi, se la cosa sarà davvero cosi, non la vedremo più neanche a Che Tempo Che Fa da Fabio Fazio ... Leggi su biccy (Di lunedì 27 giugno 2022) Il futuro disarebbe Mediaset. Questo è quello che ha scritto TvBlog pochi minuti fa. Secondo quanto trapelato online, infatti, la cantante starebbe per firmare un contratto in esclusiva col Biscione che la legherebbe a Canale 5 per ben 24 mesi. Ed in questi 24 mesi, come sottolineato da TvBlog, ci sarebbe per contratto ilVip 7 ed ilVip 8; ma anche un One Woman Show sullo stile di quello fatto l’anno scorso da Iva Zanicchi.P “Pare che il contratto – che si sta chiudendo proprio in queste ore, mancano solo alcuni dettagli – che legheràcon Mediaset sarà in esclusiva e della durata di due anni. Quindi, se la cosa sarà davvero cosi, non la vedremo più neanche a Che Tempo Che Fa da Fabio Fazio ...

trash_italiano : ?? Sonia Bruganelli e Orietta Berti saranno le due opinioniste del #GFVIP. Si sta chiudendo in queste ore il contra… - Methamorphose30 : RT @cheTVfa: ?? Orietta Berti e Sonia Bruganelli sono la nuova coppia di opinioniste del #GFVip. Per Orietta Berti previsto un contratto bie… - stancato_ : Con Orietta berti io avrei messo solamente - samanta_012 : Le voglio bene un po’ come se fosse mia nonna, ma per me Orietta Berti opinionista è no. Magari mi ricrederò ma non… - peppevhs : Ma Orietta Berti aveva bisogno di andare a commentare quel baraccone del #GFvip? Ma veramente? -