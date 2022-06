Nuoto: Paltrinieri argento nei 5 km (Di lunedì 27 giugno 2022) Gregorio Paltrinieri, dopo il bronzo in staffetta di ieri, ha vinto l’argento nella 5 chilometri del Mondiale sul Lupa Lake, lasciando spazio solo all’olimpionico tedesco Florian Welabrock, che si... Leggi su feedpress.me (Di lunedì 27 giugno 2022) Gregorio, dopo il bronzo in staffetta di ieri, ha vinto l’nella 5 chilometri del Mondiale sul Lupa Lake, lasciando spazio solo all’olimpionico tedesco Florian Welabrock, che si...

Pubblicità

Eurosport_IT : GREEEEEG D’OROOOOO!! ???? Che gara incredibile!!! Per un super Gregorio Paltrinieri arrivano l’oro e il record europ… - Eurosport_IT : NON CI FERMIAMOOOO! ?????? Nella 1a giornata del nuoto di fondo è subito medaglia azzurra! Nella staffetta mista 4×1.… - Eurosport_IT : MERAVIGLIOSAMENTE GREG ?????? Arriva anche la terza medaglia in questi mondiali per Paltrinieri! Solo Wellbrock ne ha… - RaiNews : Budapest 2022, @greg_palt racconta a @RaiSport la sfida nella 5 km contro il tedesco Florian Wellbrock… - ildellabella : RT @Eurosport_IT: MERAVIGLIOSAMENTE GREG ?????? Arriva anche la terza medaglia in questi mondiali per Paltrinieri! Solo Wellbrock ne ha di pi… -