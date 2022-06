Non evitare le sorprese, cercale (Di lunedì 27 giugno 2022) Barbara Stefanelli (foto di Carlo Furgeri Gilbert). Ci sono piccole grandi saggezze popolari e piccole grandi saggezze personali (che possono aspirare al rango delle prime oppure vivere felicemente di vita propria). Kevin Kelly, studioso di cultura digitale, scrittore e cofondatore di Wired, ha deciso di condividere le sue in occasione degli ultimi tre compleanni. Per il 70esimo è arrivato a 103 consigli, a volte minuscoli, a volte universali come frecce capaci di colpire dritte al cuore. «Non lavorare per qualcuno che non vorresti essere». «Non preoccuparti di quello che altri pensano di te, anche perché il più delle volte non ti stanno pensando affatto». «Quando ti invitano a un evento futuro, prima di accettare chiediti se lo faresti domattina». «Le cose non hanno bisogno di essere perfette per essere meravigliose, questo vale in particolare per i matrimoni». David ... Leggi su iodonna (Di lunedì 27 giugno 2022) Barbara Stefanelli (foto di Carlo Furgeri Gilbert). Ci sono piccole grandi saggezze popolari e piccole grandi saggezze personali (che possono aspirare al rango delle prime oppure vivere felicemente di vita propria). Kevin Kelly, studioso di cultura digitale, scrittore e cofondatore di Wired, ha deciso di condividere le sue in occasione degli ultimi tre compleanni. Per il 70esimo è arrivato a 103 consigli, a volte minuscoli, a volte universali come frecce capaci di colpire dritte al cuore. «Non lavorare per qualcuno che non vorresti essere». «Non preoccuparti di quello che altri pensano di te, anche perché il più delle volte non ti stanno pensando affatto». «Quando ti invitano a un evento futuro, prima di accettare chiediti se lo faresti domattina». «Le cose non hanno bisogno di essere perfette per essere meravigliose, questo vale in particolare per i matrimoni». David ...

