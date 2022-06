M5s | le ore più difficili | Beppe Grillo potrebbe aprire al doppio mandato

(Di lunedì 27 giugno 2022) Ore di riflessione per il M5s, alle prese con delle decisioni importanti sul proprio futuro. Il dubbio è quello se rivolgersi o meno ai propri iscritti, per votare sule, ...

Pubblicità

VittorioSgarbi : La 'fuitina' (con ripensamento) dell'on. Martinciglio, stregata da Di Maio e riconquistata da Conte. Nel giro di po… - robertalombardi : Piena fiducia nel presidente @GiuseppeConteIT impegnato in queste ore difficili per tutta la comunità del… - DantiNicola : Inaccettabile è che anche dal PD si attacchi #Draghi sostenendo - a poche ore dall'ennesimo intervento del Premier… - VinceIT : RT @ultimenotizie: Il #M5s scende al 6,9% , il neo partito di Luigi #DiMaio è dato al 4,7%. Questo l'esito di un sondaggio Winpoll-Il Sole… - globalistIT : -

, cade il voncolo dei due mandati. Aria pesante anche in casa Movimento 5 stelle, dove la scissiine di Di Maio ha lasciato parecchi cocci economici e politici sul pavimento di Giuseppe Conte. E' ...In questi giorni il fondatore delsi era schierato più volte contro l'abolizione del limite ai ... a partire dalle17 vedrà i componenti pentastellati delle varie commissioni parlamentari. Non ...A questo punto saranno fondamentali i faccia a faccia delle prossime ore per capire quali margini ci siano ... Nel corso della riunione, infatti, Sabrina Licheri, la sindaca M5S di Assemini, in ...Circola l’indiscrezione che ci si sia un’apertura del garante pentastellato sulla questione delle deroghe ma il M5s nega. Fonti dei vertici M5s smentiscono infatti che nel corso del Consiglio ...