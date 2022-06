M5S devastato, Grillo a Roma vede Conte e studia la toppa della “micro deroga” sui 2 mandati (Di lunedì 27 giugno 2022) M5S, Beppe Grillo è arrivato a Roma. La valigia che porta con sé oggi è pesante, particolarmente pesante. Tanto che entrando all’Hotel Forum, dove è solito soggiornare nei suoi blitz capitolini, non ha rilasciato dichiarazioni alla stampa. I nervi nel Movimento sono tesi. Gli equilibri post scissione saltati, e il crollo verticale acclarato dai sondaggi. Come l’ultimo, l’indagine Winpoll per il Sole 24 Ore, che quota quel che resta della depauperata galassia pentastellata al minimo storico del 6,9%. Con l’ex Di Maio che, dopo lo strappo, gli fiata sul collo. E che secondo la stessa indagine otterrebbe con un suo partito il 4,7% dei consensi. M5S, Grillo si arrende: allo studio “micro deroga” sui 2 mandati Ma tutto ciò è solo la punta dell’iceberg. Nel sommerso dei ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 27 giugno 2022) M5S, Beppeè arrivato a. La valigia che porta con sé oggi è pesante, particolarmente pesante. Tanto che entrando all’Hotel Forum, dove è solito soggiornare nei suoi blitz capitolini, non ha rilasciato dichiarazioni alla stampa. I nervi nel Movimento sono tesi. Gli equilibri post scissione saltati, e il crollo verticale acclarato dai sondaggi. Come l’ultimo, l’indagine Winpoll per il Sole 24 Ore, che quota quel che restadepauperata galassia pentastellata al minimo storico del 6,9%. Con l’ex Di Maio che, dopo lo strappo, gli fiata sul collo. E che secondo la stessa indagine otterrebbe con un suo partito il 4,7% dei consensi. M5S,si arrende: allo studio “” sui 2Ma tutto ciò è solo la punta dell’iceberg. Nel sommerso dei ...

