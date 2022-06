(Di lunedì 27 giugno 2022) Roma, 27 giu. (Adnkronos Salute) - "Epicondiliti, borsiti, tendiniti. Sono sempre di più i casi di persone che presentano questi tipi di problematiche a seguito di un approccio scorretto al, lo sport del momento”. A dirlo è Andrea Grasso,e traumatologo che, con Consulcesi Club, si occupa di formazione Ecm per medici e operatori sanitari su una molteplicità di patologie che riguardano muscoli e articolazioni. E che avverte: “Contro iinpiù prevenzione e”. Nato a partire dagli anni 70 in Messico, il(o paddle) sta oggi dilagando con sorprendente rapidità anche in Italia, raggiungendo numeri da capogiro. Basti pensare che nel 2019 i tesserati alla Fit erano poco meno di 6mila mentre nel ...

Pubblicità

LocalPage3 : L'ortopedico, 'in aumento traumi da Padel, serve preparazione fisica' - italiaserait : L’ortopedico, ‘in aumento traumi da Padel, serve preparazione fisica’ -

Adnkronos

... nel padel si va spesso con mano e braccia al di sopra dell'altezza della spalla, esponendo così tendini e legamenti di questa a sovraccarichi importanti', spiega l'. Si va dalle ...IstitutoGaleazzi". Per questo motivo, il consiglio degli esperti è di premunirsi con la ... nei soggetti più a rischio, si accompagnano a undel numero di ricoveri e delle morti. La ... L'ortopedico, 'in aumento traumi da Padel, serve preparazione fisica' ortopedico e traumatologo che, con Consulcesi Club, si occupa di formazione Ecm per medici e operatori sanitari su una molteplicità di patologie che riguardano muscoli e articolazioni. E che avverte: ...A dirlo è Andrea Grasso, ortopedico e traumatologo che con Consulcesi Club si occupa di formazione ECM per medici e operatori sanitari su una molteplicità di patologie che riguardano muscoli e ...