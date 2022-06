L’insostenibile freddezza dell’interesse Il punto di Alegi

Leggi su formiche

(Di lunedì 27 giugno 2022) “Da avvocato, dovrebbe sapere che la Corte del Missouri ha già sancito che uno schiavo non diventa libero per il fatto di risiedere nell’Illinois libero”, disse il senatore al neo-eletto presidente, parlandogli come a uno scolaretto. La Corte Suprema ha già sentenziato che un nero, libero o schiavo che sia, non può essere cittadino degli Stati Uniti. E quella stessa Corte ha deciso che il Congresso non può liberare gli schiavi nei territori federali”. Lincoln tese le orecchie, per capire dove Calhoun volesse andare a parare. “Non abbiamo alcun interesse nel liberare gli schiavi, signor Lincoln. La decisione spezzerebbe in due la nazione. Potrebbe persino scatenare una guerra civile.” “Mi ha convinto – disse Lincoln – domani annuncerò che sostengo la sua proposta di tutelare la schiavitù con un apposito emendamento”. La storia ci insegna che questa conversazione non ha mai avuto luogo. ...