Jaguar | solo auto elettriche già nel 2025

(Di lunedì 27 giugno 2022) ROMA (ITALPRESS) – Con 10 anni di anticipo sul divieto di produzione dibenzina o diesel,venderà. Trasformare la propria gamma in full electric, già a partire dal, è una rivoluzione importante. E la dice lunga sull’approccio innovativo diche ha deciso di ridisegnare l’intera gamma e proiettarla nel futuro mantenendosi però fedele al proprio Dna. In questo solco, il gruppoLand Rover punta a cavalcare questi cambiamenti con un portfolio di prodotti caratterizzati da un design “innovativo” e da un ecosistema completo, supportato da pioneristiche tecnologie di prossima generazione. Un esempio arriva dalla collaborazione diLand Rover con Pramac, leader globale nel settore ...

Questa, almeno, la visionel'ultimo dei Costruttori ad annunciare la scadenza entro la quale si libererà dai carburanti , per giurare amore eterno alla mobilità a emissioni zero. Stop a ...Marco Santucci , amministratore delegato di- Land Rover Italia, ha rilasciato alcune interviste ai quotidiani italiani parlando appunto della strategia futura. ' Dal 2025 venderemo...La preoccupazione per il settore è legata alle stime di tutte le Associazioni di Settore che denunciano la possibilità che si perdano per questo cambiamento, solo in Italia, 70mila posti di lavoro. «E ...ROMA (ITALPRESS) – Con 10 anni di anticipo sul divieto di produzione di auto benzina o diesel, Jaguar venderà solo auto elettriche. Trasformare la propria gamma in full electric, già a partire dal ...